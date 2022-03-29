Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, Trabzon'dan yılın 2 ayında 286 ton su ürünü ihraç edildiğini açıkladı.

Söz konusu ihracattan 2 milyon 71 bin 515 dolar elde edildi.

Rusya'ya ocak-şubat döneminde 1 milyon 240 bin 430 dolarlık su ürünü ihraç edildi. Bu ülkeyi 469 bin 249 dolarla Kanada ve 237 bin 29 dolarla da Almanya izledi.

Kentten Gürcistan, Japonya ve Tayland'a da su ürünü satıldığını ifade eden Gürdoğan, Kanada ve Tayland'ın su ürünleri dış satımında bu yılın yeni pazarları olduğuna dikkati çekti.

"Yeni pazar arayışlarımız devam etmektedir"

Gürdoğan, Doğu Karadeniz'den yapılan su ürünleri ihracatının yüzde 44'ünün Trabzon'dan gerçekleştirildiğini belirterek, "Rusya-Ukrayna savaşının başlaması ile Rusya'ya uygulanan yaptırımlar sonucu Rus rublesinin aşırı değer kaybetmesi ve sonucunda da tüketicinin alım gücünde yaşanan düşüş ihracatımıza olumsuz yansımıştır. DKİB olarak ihracatçılarımızla yeni pazar arayışlarımız devam etmektedir" dedi.