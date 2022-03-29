Haber Giriş: 29 Mart 2022 Salı 20:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bitlis'te 3 ayda 1192 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Bitlis'te 3 ayda yurda yasa dışı yollarla giren 1192 düzensiz göçmen ve 93 organizatör yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, göçmen kaçakçılığı olaylarının önlenmesi, organizatörlerin yakalanması, düzensiz göçmenlerin ülkeye girişlerinin ve insan hakları ihlallerinin engellenmesi amacıyla operasyonlar gerçekleştirildi.
Bu kapsamda, 1 Ocak-28 Mart tarihlerinde göçmen kaçakçılığı olayına müdahale eden ekiplerce, 1131 Afganistan, 26 Pakistan, 34 Bangladeş ve 1'i Burma uyruklu 1192 düzensiz göçmen yakalandı.
93 organizatör yakalandı
Göçmen kaçakçılığında kullanılan 60 araç ve tekneye el konuldu, 93 organizatör hakkında adli işlem başlatıldı.
İşlemlerinin ardından düzensiz göçmenler Bitlis İl Göç İdaresine teslim edildi.
Etiketler: Bitlis Düzensiz Göçmenler
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