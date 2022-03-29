Elmalı, Darlık, Istrancalar ve Kazandere barajları tam kapasite doldu. Papuçdere, Ömerli ve Büyükçekmece barajlarının dolmasına da ramak kaldı.

Olası bir yağışta oluşacak taşkın, çevre bölgeleri, özellikle Göksu Nehri kıyısındaki yerleşimleri tehdit ediyor.

İSKİ, dolu barajların civarında yaşayanlara dere yataklarından uzak durmaları çağrısı yaptı.

"Islah çalışmasının bir an evvel yapılması lazım"

Barajlardaki taşkının oluşturacağı tehlikenin ortadan kaldırılması için dere yataklarında ıslah çalışması yapılması gerektiğini söyleyen İBB Çevre Komisyonu Başkanı Sadullah Kabahasanoğlu, şöyle devam etti:

"Göksu Deresi'nin yaklaşık 6 bin 300 metre boyu var bunun 3 bin 300 metresi geçmiş dönemde ıslah edildi. Geri kalan 3 bin metrenin de ıslah edilmesi lazım. Sadece Göksu Deresi değil, İstanbul'da var olan diğer derelerde de eksik kalan ıslah çalışmasının bir an evvel yapılması lazım.

Geçtiğimiz günlerde İSKİ tarafından yapılan açıklamalar var ‘Bizim yapabileceğimiz bir şey yok vatandaşlar kendini kollasınlar’ gibi. Vatandaşlar tabii kendini kollamak durumunda ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesi de burada durumu kontrol ederek özellikle gece saatleri insanların uyuduğu vakitler insanlara ani bilgi verme durumu olabilir."