Haber Giriş: 30 Mart 2022 Çarşamba 09:30Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kilis'te 7 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kilis'te yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen Suriye uyruklu 7 düzensiz göçmen yakalandı. Kaçak geçişleri organize ettiği tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.
Kilis İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk ve Öncüpınar mahallelerinde yurda yasa dışı yollarla giren göçmenler olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Eş zamanlı olarak iki adrese gerçekleştirilen operasyonda Suriye uyruklu 7 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaçak geçişleri organize ettiği tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler
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