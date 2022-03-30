Kilis İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk ve Öncüpınar mahallelerinde yurda yasa dışı yollarla giren göçmenler olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Eş zamanlı olarak iki adrese gerçekleştirilen operasyonda Suriye uyruklu 7 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaçak geçişleri organize ettiği tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.