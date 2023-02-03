Tatvan- Hizan karayolunda aniden bastıran tipi ve yoğun kar yağışından dolayı ilçeye 10 kilometre uzaklıkta bulunan 1466 rakımlı Panor Dağı yolunun kapanması üzerine vatandaşlar yolda mahsur kaldı.

Kar yağışı ve soğuk havanın etkili olduğu yolda hareket edemeyen 20 aracın içerisinde kadın ve çocukların da olduğu 60 vatandaş, tipi ve fırtınanın dinmesini bekledi. Fakat dinmeyen kar yağışı ile vatandaşlar kurtarılmak üzere çareyi Yolalan Belediyesi ve karayolları ekiplerine haber vermekte buldu.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için seferber oldu.

Uzun uğraşlar sonucu ekiplerin tek şeritten yolu açmasıyla vatandaşlar, mahsur kaldıkları yerden kurtarılarak ilçeye doğru harekete geçti.