Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma 01:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Park halindeki otomobil yandı: 1 kişi hayatını kaybetti
Rize'nin Kalkandere ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangında bir kişi yaşamını yitirdi.
İlçeye bağlı Fındıklı köyünde, henüz belirlenemeyen nedenle park halindeki otomobilde yangın çıktı.
Alevleri gören vatandaşlar, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Kalkandere itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü.
Yangının döndürülmesinin ardından yapılan incelemede 55 yaşındaki Duran Kabaoğlu'nun otomobilin içinde yanarak hayatını kaybettiği anlaşıldı.
Olay yerinde inceleme yapılmasının ardından Kabaoğlu'nun cesedi Rize Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
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