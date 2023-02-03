Aşağı Pazarcı Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki 4 katlı binanın son katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bazı siyasi parti ilçe teşkilatlarının da bulunduğu binadaki yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

[Fotoğraf: AA]

Yangının ardından dairede kiracı olarak kalan F.T'nin, ev sahibinin kendisini çıkarmak için evi yaktığını ileri sürmesi üzerine polis söz konusu kadını ifadesine başvurulmak üzere merkeze götürdü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.