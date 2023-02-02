Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe 23:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakırköy'de metrobüste çıkan yangın söndürüldü
[Fotograf: DHA]
İstanbul Bakırköy'de metrobüste çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Bakırköy-İncirli metrobüs durağında bir metrobüsün motor kısmında yangın çıktı.
Yolcular durakta tahliye edilirken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Metrobüs, çekici yardımıyla kaldırıldı.
Yangın dolayısıyla Zincirlikuyu ve Beylikdüzü yönlerinde uzun metrobüs kuyrukları oluştu.
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