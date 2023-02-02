Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe 23:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
İnternetten kiralık ev ilanıyla kapora dolandırıcılığı
[AA (Arşiv)]
Kocaeli'de internetten kiralık ev ilanı vererek aldıkları kaporalarla vatandaşları dolandıran 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İzmit ilçesinde, bir internet sitesi üzerinden kiralık ev ilanı verip 4 farklı kişiden ''kapora'' alınarak dolandırıcılık yapıldığı ihbarları üzerine çalışma başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, adresleri belirlenen 3 şüpheli operasyonla yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.Y. ve M.T. hakimlikçe tutuklanırken, A.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Kocaeli Dolandırıcılık
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