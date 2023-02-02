Yağışın aralıklara etkisini sürdürdüğü Ağrı'da, İl Özel İdaresi 82 iş makinesi, 91 personel ve 8 mobil destek ekibiyle karla mücadele çalışması yürütüyor.

Dağlık bölgelerde etkili olan tipiye rağmen 97 köy yolundan 81'ini ulaşıma açan ekipler, 16 köy yolunda da çalışmaya devam ediyor.

Ardahan

Ardahan'da da yoğun kar ve tipi nedeniyle kapanan 21 köy yolunda ulaşım yeniden sağlanmaya başlandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, yürüttüğü karla mücadele çalışmasını tamamladı.

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu 21 köy yolunda yeniden ulaşım sağlandı.