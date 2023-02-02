İlçeye 10 kilometre mesafedeki Altınsu köyü İncesu Mahallesi'nde yüksek ateş ve öksürük şikayeti olan 14 yaşındaki engelli Yakup Elmas'ın ailesi, yolun kardan kapalı olması nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi'nden destek istedi.

Bunun üzerine bölgeye yönlendirilen sağlık ekipleri, paletli ambulansla ulaştıkları mahalleden Elmas'ı alarak 2 saatlik çalışmanın ardından Şemdinli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Elmas'ın yakınları, sağlık ekiplerine teşekkür etti.

Derecik Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede de ilçeye bağlı Gelişen köyü Karakoç mezrasında rahatsızlanan bir kişinin sağlık ve karla mücadele ekiplerinin koordineli çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldığı belirtildi.