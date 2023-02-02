Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe 21:12Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kopan elektrik kablosu böyle patladı
[Fotograf: İHA]
İstanbul Başakşehir'de, kopan elektrik kablosu park halindeki araçların önüne düştü. Kablonun patlama anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
Güvercintepe Mahallesi’nde, kısa devre yapan elektrik kablolarında çıkan yangın kabloların kopmasına neden oldu.
Park halindeki araçların önüne düşen kablo yanmaya ve patlamaya devam etti.
O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Etiketler: İstanbul
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