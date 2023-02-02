Kadir Çokçetin, 2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü dolayısıyla Acarlar Longozu'nda düzenlenen etkinliğin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, 1994'te imza atılan Uluslararası Ramsar Sözleşmesi'yle sulak alanlarının korunması ve akılcı kullanımının Türkiye tarafından taahhüt edildiğini anımsattı.

Bu kapsamda Çevre Kanunu ve Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği ile ilkelerin belirlendiğini belirten Çokçetin, "Sulak alanların doldurulması ve kurutulması bu kapsamda yasaklanmıştır. Ülkemizde Ramsar Sözleşmesi'nin 'sulak alanların akılcı kullanımı' prensibi kapsamında sulak alan yönetim planları hazırlanmaktadır. 2023'te de planlama çalışmalarına devam edeceğiz. Şu ana kadar 75 sulak alan yönetim planı oluşturduk, yine yaklaşık 2 bin sulak alanın envantere kaydı gerçekleştirilecektir." dedi.

Çokçetin, Türkiye'de 4 longoz ormanı bulunduğuna değinerek, Acarlar Longozu'na ilişkin şu verileri paylaştı:

"Acarlar, İğneada'dan sonra en büyük longoz ormanı olarak bilinmektedir. Dolayısıyla ülkemizde nadir bulunan ekosistemlerden biridir. Kuş göç yolları üzerinde bulunan longoz, 14'ü endemik 654 bitki ve 192 kuş türüne ev sahipliği yapmaktadır. Bütün bu özellikleri dolayısıyla alan 2006'da 'Yaban Hayatı Geliştirme Sahası', 2009'da 'Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan' ilan edilmiştir. Alanda bulunan yönetim planı da 2022-2026 dönemi için uygulanmaktadır."

Dünyadaki karbonun yüzde 40'ını sulak alanların muhafaza ettiğine dikkati çeken Çokçetin, "Tropik ormanlarla yeryüzünde en büyük biyolojik üretim yapan ekosistemler olan sulak alanlar, yüksek karbon depolama özellikleriyle iklimin düzenlenmesinde önemli rol oynamaktadır. İklim değişikliğinin etkileri öngörüldüğünde, sulak alanların yok olmasına ve karbondioksitin açığa çıkmasına neden olacak değişimlere engel olmak, sulak alanların restorasyonu ve doğal hallerine dönüş kapasitelerini desteklemek, gün geçtikçe önem arz etmektedir." şeklinde konuştu.

Çokçetin, Türkiye'de bugüne kadar 48 milli park, 261 tabiat parkı, 113 tabiat anıtı, 31 tabiatı koruma alanı, 85 yaban hayatı geliştirme sahası, 14 Ramsar alanı, 59 ulusal ve 32 mahalli önemi haiz sulak alan olmak üzere toplam 3 milyon 386 bin 127 hektarlık 643 korunan alan ilan edildiğini bildirerek, "2023 vizyonu çerçevesinde 15 korunan alan daha ilan etmeyi planlıyoruz." ifadesini kullandı.