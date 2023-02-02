Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe 18:25Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Ankara’da kamyon ile minibüs çarpıştı
Ankara’da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği kamyonun öndeki yolcu minibüsüne çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.
Kaza, Ankara Bulvarı Çubuk istikameti Esenboğa mevkiinde meydana geldi.
Sürücüsü Osman Z.’nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, Veysel Ç. idaresindeki yolcu minibüsüne arkadan çarptı.
Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan 7 kişi yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere sevk edildi, genel sağlık durumları ise iyi.
Olayla ilgili jandarma ekiplerince inceleme başlatıldı.
Etiketler: Ankara
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