Kaza, Ankara Bulvarı Çubuk istikameti Esenboğa mevkiinde meydana geldi.



Sürücüsü Osman Z.’nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, Veysel Ç. idaresindeki yolcu minibüsüne arkadan çarptı.

Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.



Kazada yaralanan 7 kişi yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere sevk edildi, genel sağlık durumları ise iyi.

Olayla ilgili jandarma ekiplerince inceleme başlatıldı.