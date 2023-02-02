Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe 16:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da 1 milyon 820 bin makaron ele geçirildi
[Fotograf: AA]
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde 1 milyon 820 bin makaron ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yaylabağı beldesinde yaptığı yol kontrolünde, A.Y'nin kullandığı kamyonu şüphe üzerine durdurdu.
Ekipler, araçta yaptıkları aramada, 1 milyon 820 bin makaron ile 60 kilogram tütün ele geçirdi.
Şüpheli A.Y. hakkında adli işlem yapıldığı bildirildi.
Etiketler: Afyonkarahisar Makaron
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