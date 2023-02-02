İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yaylabağı beldesinde yaptığı yol kontrolünde, A.Y'nin kullandığı kamyonu şüphe üzerine durdurdu.

Ekipler, araçta yaptıkları aramada, 1 milyon 820 bin makaron ile 60 kilogram tütün ele geçirdi.

Şüpheli A.Y. hakkında adli işlem yapıldığı bildirildi.