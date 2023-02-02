Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, ekiplerce gerçekleştirilen risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında şüpheli görülen araçların kontrole tabi tutulduğu sırada bir tır yakından izlemeye alındı.

Almanya'dan yola çıkan ve Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye giriş yapmak üzere gümrük sahasına gelen araç, ileri teknoloji tespit yöntemlerinin uygulandığı kontrol aşamalarından geçirildi. Kontrol sırasında dorsenin altında şüpheli nesneler bulunduğu tespit edildi. Bunun üzerine arama hangarına alınan araç, narkotik dedektör köpekler eşliğinde aramaya tabi tutulurken, dedektör köpeklerin aynı bölgeye tepki verdiği görüldü. Detaylı kontrol neticesinde şüpheli bölgedeki çantalarda paketler halinde 25,5 kilogram ecstasy, 4,5 kilogram esrar bulundu.

Uyuşturucuya el konuldu. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili soruşturma yürütülüyor.