Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe 15:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta kurtarma ekipleri yolu kapanan köydeki hamile kadını hastaneye yetiştirdi
[Fotograf: AA]
Sivas'ın Gürün ilçesinde yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan hamile kadın, ilçe özel idaresi ekiplerinin yardımıyla hastaneye ulaştırıldı.
İlçeye bağlı Dayakpınar köyünde yaşayan 28 yaşındaki Fatma A'nın doğum sancıları tutunca yakınları sağlık ekiplerinden yardım talep etti.
Kar nedeniyle köye ulaşamayan 112 Acil Sağlık ekipleri, durumu Gürün Özel İdaresine bildirdi.
İş makineleri yardımıyla açılan yolda ilerleyen ekipler, ilk müdahalesini köyde yaptıkları Fatma A'yı ambulansla Gürün Devlet Hastanesi'ne ulaştırdı.
Etiketler: Sivas
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