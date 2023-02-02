İddiaya göre, kimliği belirsiz otomobil sahibi, sanayi sitesinde bir esnafın dükkanının önüne otomobilini park etti.

Otomobilin sürekli dükkanının önüne park edilmesine sinirlenen esnaf, otomobil sahibini "arabanı çöpe atarım" diyerek uyardı.

Esnaf, uyarılarına rağmen dükkanının önüne park yapan ve 2 gün boyunca alınmayan aracı, forklift yardımıyla çöp konteynerlerinin üzerine koydu.

Otomobil, sanayi sitesinin güvenlik ekipleri tarafından kapalı bir otoparka götürüldü.

Olayla ilgili konuşan esnaf Bekir Rüşvanoğlu, sanayi sitesinde otopark sıkıntısı yaşadıklarını söyledi.

Düşvanoğlu, şöyle devam etti:

"Yıllardır yaşıyoruz bu sıkıntıyı. Esnaf arkadaşımızın da yeri var. Orası da kilitli olan yerler. Oraya getirip aracını koyuyor. 2 gündür orada duruyor. Arkadaşımız da bunu söylediği halde güvenlik otoparkla ilgili arkadaşlara yardımcı olmadığı için o da aracı kaldırmış çöplerin üzerine koymuş. Olay bundan ibaret. Aracı şimdi güvenlik çekti. Başka bir otoparka götürdü. Kişilere verilen yerler var. Burası 12. Cadde buranın otoparkının yakında olması lazım. Adamın yerini 2 dükkan ileriye vermiş. İnsanlar geliyor sanayiye kimse kimsenin yerine koydurmuyor. Adam burayı müsait görünce koymuş. Ama 2 gündür de kaldırmamış. Aracın sahibini bulmaya çalışıyorlar."