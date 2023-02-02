Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe 13:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erzincan'da fırtına nedeniyle binanın çatısı uçtu
[Fotograf: AA]
Erzincan'da etkili olan fırtına nedeniyle bir binanın çatısı sökülerek etrafa savruldu.
Kentte sabah saatlerinde Çukurkuyu Mahallesi'nde fırtına etkili oldu.
TOKİ konutlarındaki bir binanın çatısı yerinden söküldü.
Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi.
Etrafa savrulan parçaları toplayan ekipler, hasar gören çatıda asılı kalan malzemeleri de tedbir amaçlı yerinden söktü.
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