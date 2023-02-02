Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe 12:58Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Araç alt geçidini kullanan yaya otomobilin önüne düştü
Avcılar’da araçlar için yapılan alt geçidi kullanan yaya otomobilin önüne düştü. Yaya aracın altında kalmaktan kıl payı ile kurtulurken, ani frenle duran otomobile arkadan gelen araç çarptı. Yaşanan o anlar kameraya yansıdı.
Avcılar'da Denizköşkler Mahallesi ile Gümüşpala Mahallesi'ni birbirine bağlayan Kuruçeşme Altgeçidi'nde “Yayaların tünele girmesi tehlikeli ve yasaktır" tabelasına rağmen her gün yüzlerce kişi,araç alt geçidindeki kaldırımı kullanarak D-100 Karayolu'nun karşısına geçiyor.
Alt geçitteki kaldırımı kullanan bir kişi dengesini kaybederek yola düştü. O esnada seyir halinde olan araç sürücü güçlükle durdu.
Yaya aracın altında kalmaktan kıl payı ile kurtulurken, ani frenle duran otomobile arkadan gelen araç çarptı. Yaşanan o analar saniye saniye araç kamerasına yansıdı.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
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