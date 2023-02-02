Avcılar'da Denizköşkler Mahallesi ile Gümüşpala Mahallesi'ni birbirine bağlayan Kuruçeşme Altgeçidi'nde “Yayaların tünele girmesi tehlikeli ve yasaktır" tabelasına rağmen her gün yüzlerce kişi,araç alt geçidindeki kaldırımı kullanarak D-100 Karayolu'nun karşısına geçiyor.

Alt geçitteki kaldırımı kullanan bir kişi dengesini kaybederek yola düştü. O esnada seyir halinde olan araç sürücü güçlükle durdu.

Yaya aracın altında kalmaktan kıl payı ile kurtulurken, ani frenle duran otomobile arkadan gelen araç çarptı. Yaşanan o analar saniye saniye araç kamerasına yansıdı.