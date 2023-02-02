Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe 12:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa-İstanbul deniz otobüsü hattında 4 sefer iptal edildi
Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) seferlerinden 4'ünün olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacağı bildirildi.
BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, saat 14.00'teki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 15.25'deki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya), 15.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri gerçekleştirilemeyecek.
Aynı gerekçeyle 08.00-10.30 saatlerindeki 5 sefer de iptal edilmişti.
Etiketler: Bursa İstanbul Deniz Otobüsü
Son Haberler
- 14:28
- 14:26
- 14:21
- 14:11
- 14:29
Sıradaki Haber
Hırsızlıklar 800 saatlik kamera kaydı izlenerek yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz