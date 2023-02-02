Ezine ilçesinden Bayramiç yönüne giden 21 yaşındaki Gencer Karataş idaresindeki otomobil, Türkmenli köyü ile Yağcılar Orman Deposu arasında kontrolden çıkıp ağaca çarparak dere yatağına yuvarlandı.

Bölgeden geçen sürücülerin aracı fark ederek durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, hurdaya dönen otomobilde sürücü Karataş ile 20 yaşındaki Zeki Can Curaoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.