Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe 16:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erzurum ve Iğdır'da hava ulaşımına kar engeli
[Temsili fotoğraf: AA]
Erzurum ve Iğdır'da yoğun kar yağışı nedeniyle 7 uçak seferi karşılıklı iptal edildi.
Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan yoğun kar, hava ulaşımını aksattı.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Erzurum'da 4, Iğdır'da ise 3 uçak seferi iptal oldu.
Ekipler Erzurum Havalimanı ile Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'nda yoğun karla mücadele çalışması yürütüyor.
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