Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe 18:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
İETT otobüsü minibüse çarptı
[Fotograf: DHA]
İstanbul Bahçelievler'de seyreden İETT otobüsü, durak önündeki minibüse çarptı. İlk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Bahçelievler'de seyreden İETT otobüsü, kontrolden çıkarak otobüs durağı önündeki bir minibüse çarptı.
İlk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otobüs şoförü gözaltına alındı.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
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