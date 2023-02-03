Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma 00:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Seyir halindeyken alev alan araç küle döndü
[Fotograf: AA]
Hatay'ın Antakya ilçesinde seyir halindeki bir araç aniden alev aldı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, araç kullanılamaz hale geldi.
Haraparası Mahallesi'nde A.A. idaresindeki hafif ticari araç seyir halindeyken alev aldı.
Alevleri fark eden sürücü otomobili yol kenarına çekerek aracından indi.
[Fotoğraf: AA]
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü.
Yangın sonrası araç kullanılamaz haline geldi.
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