Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma 01:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da ev yangını 1 can aldı
Adana'nın Kozan ilçesinde ahşap evde çıkan yangında 96 yaşındaki Kadir Yıldız hayatını kaybetti.
Marangeçili Mahallesi'nde Kadir Yıldız'ın yaşadığı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına müdahale eden çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bu sırada yangın nedeniyle ahşap ev çöktü.
[Fotoğraf: AA]
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrasında evde yapılan kontrolde Kadir Yıldız'ın cansız bedenine ulaşıldı.
Yıldız'ın cenazesi Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
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