Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma 01:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sobanın üstüne serdiği çamaşırlar alev aldı, yanan evini gözyaşları içinde izledi
Edirne'de sobadan sıçrayan kıvılcımların neden olduğu yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi. Alevlerin arasından son anda dışarıya çıkarak yanmaktan kurtulan Sebile Özdemir, itfaiye ekiplerinin çalışmasını gözyaşları içinde izledi.
Talatpaşa Mahallesi Hacı Memiş Sokak'ta Sebile Özdemir'e ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Özdemir'in yardım istediği komşularının ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonrası kontrol altına alınan yangında ev kullanılamaz hale geldi.
[Fotoğraf: AA]
Sobanın üstüne serdiği çamaşırlar alev aldı
Sağlık ekiplerinin, olay yerinde ilk müdahaleyi yaptığı ev sahibi Özdemir, kontrol amacıyla Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Söndürme çalışmalarını gözyaşlarıyla izleyen Özdemir, yangının sobanın üstüne serdiği çamaşırların alev alması sonucu çıktığını, duman nedeniyle güçlükle dışarı çıkıp komşularından yardım istediğini ifade etti.
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