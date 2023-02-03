Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma 01:48Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Yanan otomobili yol kenarına çekti, park halindeki otomobili de yaktı
[Fotograf: İHA]
Elazığ’da seyir halindeki bir otomobil henüz bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı. Sürücü, aracı kenara çekip inmesinin ardından büyüyen yangın park halindeki başka bir otomobile sıçradı. Yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Araç yangını, Cumhuriyet Mahallesi Malatya Caddesi üzerinde bulunan bir alışveriş merkezi önünde meydana geldi.
Sürücüsü öğrenilemeyen otomobilde seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Sürücü, aracı kenara çekip inmesinin ardından alevler yükseldi ve park halindeki başka bir otomobile sıçradı.
Alev alev yanan araçlardan çıkan dumanlar çevreyi sardı. Yangına ilk müdahale araçlarında yangın tüpü bulunan diğer sürücülerden geldi.
Haber verilmesi üzerine itfaiye ekiplerinin bölgeye ulaşıp söndürdüğü aracın kullanılamaz hale geldiği aktarıldı.
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