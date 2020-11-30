Bartın'ın Amasra ilçesine bağlı Tarlaağzı balıkçı barınağından denize açılan balıkçıların, gece limana yanaşan teknedeki balıkları kasalara doldurma işlemi sabaha kadar devam etti.

Balıkçı Ahmet Uzunay, palamut sezonunun bu yıl beklediklerinden kısa sürdüğünü belirterek umutlarının hamside olduğunu söyledi.

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Hamsi avına başladıklarını anlatan Uzunay, "Hamsi şu an Allah'a şükür iyi görünüyor. İyi gitmesini de bekliyoruz. İyi bir balığa da denk geldik. İnşallah böyle devam eder" dedi.

Şaban Uzunay ise palamut sezonunu tamamladıklarını ve hamsi avına başladıklarını vurgulayarak, ilk avlarını gerçekleştirdiklerini anlattı.