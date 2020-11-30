Haber Giriş: 30 Kasım 2020 Pazartesi 12:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli
Kuzey Ege'de etkili olan fırtınadan dolayı Kabatepe-Gökçeada hattında bazı feribot seferleri yapılamayacak.
Çanakkale Boğazı ile Adalar Hattı'nda ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ, iptal olan seferle ilgili açıklama yaptı.
Açıklamaya göre, Gökçeada'dan saat 13.00 ve Kabatepe'den saat 15.00'te başlayacak seferler hariç diğerlerinin iptal edildi.
Etiketler: Fırtına
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