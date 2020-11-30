Çanakkale Boğazı ile Adalar Hattı'nda ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ, iptal olan seferle ilgili açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, Gökçeada'dan saat 13.00 ve Kabatepe'den saat 15.00'te başlayacak seferler hariç diğerlerinin iptal edildi.