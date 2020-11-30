Haber Giriş: 30 Kasım 2020 Pazartesi 12:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sobadan sızan gazdan etkilenen 6 kişi tedavi altına alındı
Kayseri'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 3'ü çocuk 6 kişi hastaneye kaldırıldı.
Erenköy Mahallesi Haymana Caddesi'nde aynı aileden 6 kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi.
İhbar üzerine ikamete 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Karbonmonoksit gazından etkilenen 6 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı.
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