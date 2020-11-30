Yeşilkent Mahallesi 1914. Sokak'taki bir internet kafenin önüne arabayla gelen 4 hırsız kepenkleri kırmaya başladı.

Bu sırada gürültüleri duyan yaşlı bir adam pencereye çıkarak, hırsızlara bağırdı. Onları korkutarak kaçırmak için evindeki cam şişeyi kaldırıma fırlattı. Hırsızlardan biri, aldığı taşla adamın evinin camını kırdı. Vatandaşlar ise durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceledi. Hırsızların bir tekel bayisinden 35 bin lira değerinde sigara, internet kafeden 4 plazma televizyon, başka bir dükkandan ise toplam değeri 120 bin lira olan inşaat malzemesi çaldığı belirlendi. Polis ekipleri hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

"Buraya 2 günde bir hırsızlar geliyor"

İnternet kafe sahibi Hakan Coşar, “Buraya iki günde bir hırsızlar geliyor. 3 gün önce yan taraftaki tekel bayiye girdiler. Adamın 30 bin liralık malzemesini aldılar. Dün değil ondan önceki gün yan tarafa girmeye çalıştılar. Bu gece de buraya. Görüyorsunuz her taraf boş. Adamlar alıp gidiyor. Adamın zararı var. Yazık günah" dedi.

Esnaf Erdinç Işık, “Geçen geldiler, burada gezip dolandılar. Kamera kayıtlarında hepsi var zaten onları da verdik. Gece de girdiler dükkana. Kırıyolar kepenkleri, giriyorlar içeri. Ondan sonra yine geliyorlar. Hep 1 gün arayla oluyor. Kamera kayıtlarının hepsi poliste" şeklinde konuştu.

"Silah göstererek camı taşladılar"

Sokak sakinlerinden Ali Yusuf Sarıyer ise, “Burayı kırmak için 1 saat uğraşıyorlar. Üstteki amca da müdahale ediyor. Bu sefer de silah gösteriyorlar, camı taşlıyorlar" dedi.

