Haber Giriş: 30 Kasım 2020 Pazartesi 11:51Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Muhittin Böcek’ten aylar sonra ilk fotoğraf
[Fotoğraf: DHA]
64 gündür yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in aylar sonra ilk görüntüsü paylaşıldı. Başkan Böcek'in kısa süre içinde taburcu edilmesi bekleniyor.
Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'i ziyaret eden Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Sabah saatlerinde ziyaret ettim. Kendisi bomba gibi. Taburcu etmeye hazırlanıyoruz. Başkanımız sağlık çalışanlarımıza teşekkür etti ve bir an önce görevinin başına geçmek istediğini söyledi. Her şey dilediği gibi olsun" dedi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Böcek, 17 Ağustos'ta koronavirüs nedeniyle tedaviye alındı. Sağlık durumu ağırlaşınca 7 Eylül'de yoğun bakıma alınan ve 64 gün kalan Başkan Böcek, 9 Kasım'da normal servise çıkarıldı.
Başkan Böcek'in kısa süre içinde taburcu edilmesi bekleniyor.
Etiketler: Koronavirüs
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