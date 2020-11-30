İzmir'de bir ayda 5 bin 68 artçı meydana geldi
Kandilli Rasathanesi Deprem ve Araştırma Enstitüsü Müdürü Haluk Özener, 30 Ekim’de İzmir’de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından bugüne kadar bölgede 5 bin 68 artçı deprem görüldüğünü açıkladı.
30 Ekim'de İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin artçıları devam ediyor.
Kandilli Rasathanesi Deprem ve Araştırma Enstitüsü Müdürü Haluk Özener sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Özener, "30 Ekim 2020 saat 14.51’de Ege Denizi’nde Sisam adasının kuzeyi ile Doğanbey meydana gelen Mw=6.9 büyüklüğündeki depremin ardından geçen 1 ay sonunda bölgede 5068 artçı deprem çözümü yapılmıştır. Bunlardan 60 tanesi M =4.0 ve daha büyüktür" ifadelerine yer verdi.
Depremin büyüklüğünü AFAD 6,6, Kandilli Rasathanesi Deprem ve Araştırma Enstitüsü ise 6,9 olarak açıklamıştı.
30 Ekim 2020 saat 14:51’de Ege Denizi’nde Sisam adasının kuzeyi ile Doğanbey meydana gelen Mw=6.9 büyüklüğündeki depremin ardından geçen 1 ay sonunda bölgede 5068 artçı deprem çözümü yapılmıştır. Bunlardan 60 tanesi M =4.0 ve daha büyüktür. pic.twitter.com/aPVIqcWzd7— Haluk Özener (@HalukOzener) November 30, 2020
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