30 Ekim'de İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin artçıları devam ediyor.

Kandilli Rasathanesi Deprem ve Araştırma Enstitüsü Müdürü Haluk Özener sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Özener, "30 Ekim 2020 saat 14.51’de Ege Denizi’nde Sisam adasının kuzeyi ile Doğanbey meydana gelen Mw=6.9 büyüklüğündeki depremin ardından geçen 1 ay sonunda bölgede 5068 artçı deprem çözümü yapılmıştır. Bunlardan 60 tanesi M =4.0 ve daha büyüktür" ifadelerine yer verdi.

Depremin büyüklüğünü AFAD 6,6, Kandilli Rasathanesi Deprem ve Araştırma Enstitüsü ise 6,9 olarak açıklamıştı.