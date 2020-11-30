Adana'da Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, COVID-19 tedbirleri kapsamında denetimlerini sıklaştırdı.

Ekiplerin son 3 ay içerisinde yaptığı denetimlerde maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymadığı belirlenen 1767 kişiye 1 milyon 590 bin lira idari para cezası uygulandı.