Haber Giriş: 30 Kasım 2020 Pazartesi 12:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da tedbirlere uymayanlara 1,5 milyon lira ceza
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın Ceyhan ilçesinde son 3 ayda koronavirüs tedbirlerine aykırı hareket ettiği tespit edilen 1767 kişiye 1 milyon 590 bin lira ceza kesildi.
Adana'da Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, COVID-19 tedbirleri kapsamında denetimlerini sıklaştırdı.
Ekiplerin son 3 ay içerisinde yaptığı denetimlerde maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymadığı belirlenen 1767 kişiye 1 milyon 590 bin lira idari para cezası uygulandı.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri Sosyal Mesafe
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