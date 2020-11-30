Uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesi için yapılan çalışmalar kapsamında Anadolu Otoyolu'nda bir otobüs durduruldu.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, narkotik köpeği "Alfa" ile otobüste yapılan aramada motorun arkasına gizlenmiş 168 pakette 87 kilo 150 gram eroin ele geçirildi.

Ekipler tarafından gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.