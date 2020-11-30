Haber Giriş: 30 Kasım 2020 Pazartesi 13:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Durdurulan otobüste 87 kilo 150 gram uyuşturucu ele geçirildi
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde durdurulan bir otobüste, narkotik köpeği ile yapılan aramada 168 pakette 87 kilo 150 gram eroin ele geçirildi.
Uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesi için yapılan çalışmalar kapsamında Anadolu Otoyolu'nda bir otobüs durduruldu.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, narkotik köpeği "Alfa" ile otobüste yapılan aramada motorun arkasına gizlenmiş 168 pakette 87 kilo 150 gram eroin ele geçirildi.
Ekipler tarafından gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Uyuşturucu
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