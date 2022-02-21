Haber Giriş: 21 Şubat 2022 Pazartesi 18:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Otomobilin ses sistemine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde durdurulan bir otomobilin hoparlörlerine gizlenmiş 3 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, durumundan şüphelendikleri otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada, ses sistemi içerisine gizlenmiş halde 3 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan M.Ç, sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
Etiketler: Aydın Narkotik Uyuşturucu
Sıradaki Haber
Ordu'da denize düşen paraşütçü yara almadan kurtuldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz