Cast ajansı dolandırıcıları; oyuncu olma hayali kuran çocukları hedef alıyor, ailelerini dolandırıyorlar.

"Çocuğunu kurtarmak için koyunlarının yarısını satmış"

Ajansların dolandırma sürecine ilişkin bilgi veren ve aileleri uyaran ajans sahibi Leyla Albayrak, "Çiftçi bir baba beni aradı. Koyunları var. Çocuğuna 17 yaşındayken senetler imzalatılmış ve çocuk 18 yaşına girdikten sonra senetler bu arada el değiştirmiş ve senetler gelmeye başlıyor. Adamcağız çocuğunu kurtarmak için koyunlarının yarısını satmış" dedi.

Sahte oyuncu ajansları özellikle Anadolu'daki şehirleri seçiyor. Lüks otellerde seçmeler düzenliyor.

"Fotoğraf çektikten sonra ortadan kayboluyorlar"

Ücret aldıktan sonra birkaç kare fotoğraf çeken kişilerin ortadan kaybolduğuna dikkat çeken Albayrak, "Otele gittikten sonra size belli vaatlerde bulunuyorlar. Diyorlar ki; biz çocuğunuzu şu dizilerde oynatacağız ve ajansa kayıtlı olmanız lazım. Fotoğraflarını çekeceğiz, videolarınızı çekeceğiz gibi vaatlerde bulunuyorlar. Ve bu çekim karşılığında belli bir ücret talep ediyorlar. Sadece kişinin fotoğraflarını çekip sonra ortadan yok oluyorlar" açıklamasını yaptı.

"Bilinen ajansları tercih etsinler"

Tuzağa düşmemek için önemli uyarılarda bulunan Albayrak, şunları söyledi:

"Bir kere çocuğunda bir yetenek var ise, televizyona ilgisi var ise şunu yapabilirler; herhangi bir dizide oynayan oyuncunun, filmin bitişindeki akışta ajansların isimleri zaten yazar. O ajansları araştırsınlar."

"Uzun süreli sözleşmelerden kaçınsınlar"



Ajansların yaptığı sözleşmenin süresinin de önemli olduğunu vurgulayan Albayrak, "5 yıllık, 10 yıllık sözleşmeler yapılıyor. Bir çocuk için bunlar çok uzun süreler. Çünkü çocuk her an karar değiştirebiliyor. Ondan sebep çok uzun sözleşmelerden muhakkak kaçınsınlar."