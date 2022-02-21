Haber Giriş: 21 Şubat 2022 Pazartesi 16:54Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Çıkmaz sokakta kaza yaptı, kaçmaya çalışırken takla attı
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul'da kiralık otomobille park halindeki araca vuran sürücü panikledi, kaçmaya çalışırken başka otomobillere de çarpan araç devrildi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
İstanbul Kağıthane'deki çıkmaz sokakta manevra yapan sürücü kullandığı kiralık otomobille önce park halindeki bir araca çarptı.
Durumu fark eden iki kadının sürücüyü durdurma çabası sonuçsuz kaldı. Birkaç metre ileride ikinci kaza meydana geldi.
Otomobil başka araçlara da çarparak ters döndü.
Kazada 6 araç zarar gördü
Takla atan araçtan sürünerek çıkan sürücü, bir süre sokakta durduktan sonra koşarak uzaklaştı.
6 aracın zarar gördüğü olayın ardından kaçan sürücü yakalandı.
Etiketler: İstanbul
Sıradaki Haber
Siirt'te 443 aile kırsala göç ederek tarımsal üretime başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz