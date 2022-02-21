İstanbul Kağıthane'deki çıkmaz sokakta manevra yapan sürücü kullandığı kiralık otomobille önce park halindeki bir araca çarptı.

Durumu fark eden iki kadının sürücüyü durdurma çabası sonuçsuz kaldı. Birkaç metre ileride ikinci kaza meydana geldi.

Otomobil başka araçlara da çarparak ters döndü.

Kazada 6 araç zarar gördü

Takla atan araçtan sürünerek çıkan sürücü, bir süre sokakta durduktan sonra koşarak uzaklaştı.

6 aracın zarar gördüğü olayın ardından kaçan sürücü yakalandı.