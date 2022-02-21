Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğünce kentten kırsal alana daimi, mevsimlik ve günlük tersine göç hareketlerine ilişkin "köy bazlı envanter" çalışması yapıldı.

Yapılan çalışmada, huzur ve güven ortamının tesis edilmesiyle kentlerden kırsal alana tersine göç yaşandığının tespit edildiğini söyleyen Tarımsal Veriler Şube Müdürü Mehmet Seven, "Bakanlığımızın talebi üzerine köylerine geri dönen vatandaşlarla anket çalışması yapıyoruz. Bunlar daha sonra rapor halinde ilgili yerlere sunulacak. Daha önce çeşitli nedenlerle köylerinden göç eden vatandaşların 20-30 yıl sonra tekrar köylerine dönmeleri şunu gösteriyor ki; bölgemizde huzurun tesis edilmesiyle artık günü birlik değil kalıcı göç yaşanıyor. Şu ana kadar 443 hane geri döndü" diye konuştu.

"Köyde huzur var, bereket var"

23 yıl kamuda çalıştıktan sonra emekli olup merkeze bağlı Sağırsu köyüne dönen Abdurrahim Siper, hayvancılık yaparak üretime katkıda bulunduğunu vurguladı.

Köyde ev yaptığını anlatan Siper, "Emekli olduktan sonra köye kalıcı olarak yerleştim. Burada hayvancılık yapıyorum. Şu an 100 küçükbaş hayvanım var. Çok şükür bölgemiz artık çok huzurlu. Devletten destek alırsam sürüdeki hayan sayısını artıracağım" dedi.

Muhammed Sevgin ise geçici olarak geldiği Sağırsu köyünde tarımla ilgilenmeye başladığını söyleyerek, "Bölge huzurlu hale geldi. İnşallah ben de kalıcı olarak burada tarımla ilgileneceğim. Bahçem var, fıstık ektim. Köyde huzur var, bereket var" diye konuştu.