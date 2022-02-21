Haber Giriş: 21 Şubat 2022 Pazartesi 16:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eskişehir'de kaçak kazı yapan 5 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde düzenlenen operasyonda izinsiz kazı yaptıkları iddia edilen 5 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ahiler Mahallesi'nde bulunan Ahiler Mağarası yakınında kaçak kazı yaptıkları öne sürülen 5 kişiyi yakaladı.
Bölgede bazı noktaların kazıldığını tespit eden ekipler, 2 dedektör ile kazıda kullanılan çok sayıda alet ve malzeme ele geçirdi.
Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Etiketler: Eskişehir Kaçak Kazı
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