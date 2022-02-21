Olay Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 11 Şubat 2021 tarihinde gerçekleşti.

88 yaşındaki çifti arayarak kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar, "kimlik bilgileriniz teröristlerin eline geçti" yalanını kullandılar.

"Hesabınızdaki paralar teröristlerin eline geçebilir" sözleri üzerine paniğe kapılan yaşlı çift, aynı gün 186 bin euroyu sonra farklı günlerde parça parça 185 bin doları dolandırıcılara verdi.

Bu miktar bugünkü kurla yaklaşık 5,5 milyon liraya karşılık geliyor.

Yaşlı çift dolandırıcıların son gelişinde parayı siyah poşete koymalarından şüphelendi, ihbarda bulundu.

Emniyet ekipleri parayı teslim alan Hüseyin Karaca, gözcülük yapan Abdülkadir Özal ve diğer çete üyeleri Emrah Çiftçi ile Aziz Topur'u yakaladı, 4 kişilik dolandırıcılık çetesi çökertildi.

2 sanığa 11'er milyon lira ceza verildi

Yargılama Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Çete üyeleri "Kişinin, kendisini kamu görevlisi olarak tanıtması yoluyla dolandırıcılık" suçundan cezalandırıldı.

Sanıklar Emrah Çiftçi ve Aziz Topur 15'er yıl hapis ve 10 milyon 875 biner lira para cezasına mahkum edildi.

Diğer sanıklar Abdulkadir Özal ve Hüseyin Karaca'ya da 12 yıl 6'şar ay hapis ile 9 milyon 62 bin 500'er lira para cezası verildi.