Haber Giriş: 21 Şubat 2022 Pazartesi 16:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ'cü yakalandı
[Fotoğraf: MSB]
Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı.
Edirne'de güvenlik güçleri 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrolde, Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan FETÖ şüphelileri M.A. ve İ.Ö.'yü yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan istinafta dosya kayıtlarının olduğu öğrenildi.
Etiketler: Edirne FETÖ Sınır Güvenliği Terör Örgütü Terörle Mücadele Yunanistan
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