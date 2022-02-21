Adana'da Dörtler Topalak Balıkçı Kooperatifi Başkanı Faruk Aydın, Seyhan Baraj Gölü'nde teknesiyle balık avladığı sırada ağın ağırlaştığını fark etti.

Arkadaşlarıyla ağı sudan çeken Aydın'ın ağına büyük bir yayın balığı takıldığı görüldü.

''Çekerken bizi baya zorladı''

Balığın boyunu ölçtükten sonra tartan balıkçılar, yakalanan yayının 2 metre 40 santim uzunluğunda ve 100 kilo ağırlığında olduğunu öğrendi.

Büyük bir balığı yakalamaktan çok mutlu olduğunu söyleyen Aydın, "Sabah ağlarımızı çekmeye başladık, kısa bir süre sonra karşımıza büyük bir yayın balığı çıktı ve çok heyecanlandık. Çekerken bizi baya zorladı yaklaşık 20 dakika balığı yormak için uğraştık ve sonrasında tekneye almaya başardık. Yayına talep çok. Balığı kesip parçalar halinde satacağız" dedi.