Haber Giriş: 21 Şubat 2022 Pazartesi 17:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Iğdır'da çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
Iğdır'da iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı. Olaya karıştığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Karaağaç Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine 3 kişi yaralandı.
Çevredekilerin durumu bildirmesinin ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis tarafından olayı gerçekleştirdikleri öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı.
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