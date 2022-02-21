Haber Giriş: 21 Şubat 2022 Pazartesi 18:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ordu'da denize düşen paraşütçü yara almadan kurtuldu
[Fotoğraf: AA ]
Altınordu ilçesinde eğitim uçuşu yapan yamaç paraşütçüsü kontrolünü kaybedince denize düştü.
530 rakımlı Boztepe'den tek kişilik atlayış yapan 31 yaşındaki Mesut Altın iniş yapacağı sırada kontrolünü kaybetti.
Denize düşen Altın'ı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ekipleri ile itfaiye ekiplerine haber verdi.
Bölgeye gelen ekiplerin yardımıyla sudan çıkarılan Altın, ambulansa alındı. Ambulansta yapılan ilk sağlık kontrolünde Altın'ın durumunun iyi olduğu belirlendi.
Altın'ın malzemeleri de ekiplerce kıyıya çıkarıldıktan sonra yakınlarına teslim edildi.
Etiketler: Ordu
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