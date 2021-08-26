Haber Giriş: 26 Ağustos 2021 Perşembe 13:21Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Otomobilin camında yolculuğa 1042 lira ceza
[Fotoğraf: DHA]
Düzce'de bir çocuk kara yolu üzerinde ilerleyen otomobilin camına çıkarak yolculuk yaptı. Araç sahibine 1042 lira ceza kesildi.
Düzce D-655 kara yolu Akçakoca istikametine gitmekte olan bir otomobilin camına çıkan çocuk bu şekilde yolculuk yaptı.
Arkalarında seyir halinde olan bir başka sürücü, çocuğun camda yolcuğunu cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
Görüntüler üzerine harekete geçen polis, araç sahibine 1042 lira para cezası uyguladı.
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