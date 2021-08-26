Düzce D-655 kara yolu Akçakoca istikametine gitmekte olan bir otomobilin camına çıkan çocuk bu şekilde yolculuk yaptı.

Arkalarında seyir halinde olan bir başka sürücü, çocuğun camda yolcuğunu cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Görüntüler üzerine harekete geçen polis, araç sahibine 1042 lira para cezası uyguladı.