Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ekiplerce tütün mamulleri kaçakçılığı ile mücadele faaliyetleri kapsamında ülkeye gelecek yabancı plakalı bir tır riskli değerlendirildi.

Gümrük sahasına giriş yapan tır gözetim altına alınarak, x-ray taramasına sevk edildi.

Tarama esnasında tırın dorsesinin taban bölümünde şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine araç arama hangarına alındı.

Dorsenin tabanında gizli bölmeler oluşturulduğu ve buralara özel hazırlanan düzenekler vasıtasıyla elektronik sigara tütününün gizlendiği tespit edildi. Piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 800 bin lira olduğu belirtilen 32 bin 500 paket elektronik sigara tütününe el konuldu.