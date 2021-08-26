Haber Giriş: 26 Ağustos 2021 Perşembe 13:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karantinada olması gereken kardeşler otobüste yakalandı
[Fotoğraf: DHA]
Kırıkkale'de koronavirüs temaslısı olduğu tespit edilen yabancı uyruklu 2 kardeş yolcu otobüsünde yakalandı. Kardeşler 4 bin 50'şer lira ceza uygulanarak karantinaya alındı.
Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırıkkale Üniversitesi yakınlarındaki uygulama noktasında, Çorum'dan Ankara'ya giden bir yolcu otobüsünü durdurdu.
Yolcuların HES kodu sorgularında, yabancı uyruklu S.N. ile kardeşi S.N'nin temaslı olduklarının belirlenmesi üzerine, İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerine bilgi verildi.
İki kardeşe karantina kurallarını ihlalden 4 bin 50'şer lira ceza uygulanarak, yurda yerleştirildi.
Ekipler, otobüs firmasına da 8 bin 100 lira ceza uyguladı.
Etiketler: Karantina Kırıkkale Koronavirüs Tedbirleri HES Kodu Denetim
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