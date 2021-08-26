Haber Giriş: 26 Ağustos 2021 Perşembe 13:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde ağaçlık alanda çıkan yangınlar söndürüldü
[Fotoğraf: AA]
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde otoyol üzerindeki ağaçlık alanda üç ayrı noktada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Lüleburgaz otoban gişelerine yakın Yörük Deresi mevkisindeki ağaçlık alanda yangın çıktığını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen ekipler kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Bu sırada aynı bölgede iki ayrı noktada daha yangın çıktığını gören sürücüler, ekiplere haber verdi. Ekipler, bu yangınları da söndürdü.
Polis ve jandarma olayla ilgili çalışma başlattı.
Etiketler: Yangın
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